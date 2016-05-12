12 мая – память девяти мучеников Кизических

В конце III века население города Кизика было преимущественно языческим и в него из разных городов пришли девять христиан Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон, которые начали в нём свою проповедь.

Они были арестованы, приведены на суд и подвергнуты различным пыткам с целью получить от них отказ от Христа и уговорить принести жертвы языческим богам. Видя упорство мучеников, их обезглавили, а тела похоронили за городом.

В правление императора Константина Великого мощи святых были положены в храме, построенном в их честь и стали почитаться чудотворными.

По народным поверьям кизические мученики оказывают помощь при телесных болезнях и эпидемиях.

Тропарь

Святии девяточисленнии мученицы, от различных градов во един лик совокупившеся манием Божественным, мужественно за Христа пострадасте, невидимаго врага победисте, зловерныя князи и мучители посрамисте вашим терпением, огнем же любве Божия разжизаеми, вещественно вас огнь мучащий в хлад преложисте, темже дадеся вам от Христа Бога благодать трясавичную исцеляти болезнь, от неяже и многовидных страстей милостивно спасайте и нас предстательством вашим, молимся.