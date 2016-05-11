11 мая – день памяти святых апостолов из числа семидесяти: Иасона и Сосипатра, а также всех с ними пострадавших

Апостол Иасон происходил из Тарса в Малой Азии. Он был первым христианином в городе.

Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба они стали учениками апостола Павла, который даже назвал их своими «сродниками» в одном из посланий.

Со временем святой Иасон был поставлен епископом в родном городе Тарсе, а святой Сосипатр – в Иконии. С Евангельской проповедью они отправились на запад и в 63 году достигли острова Керкиры в Ионическом море возле Греции.

Там они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили.

Правитель острова узнал об этом и посадил их в темницу, где находились семь разбойников: Саторний, Иакисхол, Фавстиан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий и Маммий.

Апостолы обратили их ко Христу. За исповедание Христа семь узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском.

Тюремный сторож, видя их мученический подвиг, объявил себя христианином. За это ему отрубили левую руку, потом обе ноги и затем голову.

Апостолов Иасона и Сосипатра правитель приказал бить кнутом и снова заключить в тюрьму.

Сменивший его правитель приказал бросить апостолов Иасона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: «Боже Иасонов и Сосипатров, помилуй меня!»

Освобожденные апостолы крестили правителя и дали ему имя Севастиан. С его помощью апостолы Иасон и Сосипатр построили на острове несколько церквей и, дожив там до глубокой старости, своей горячей проповедью приумножили стадо Христово.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.