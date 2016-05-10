10 мая – день памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет трудился в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия и был его любимым учеником.

Преподобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя наставлять братию мудрым словом.

Перед смертью преподобного Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Стефана, который был тогда главным уставщиком на клиросе.

Преподобный Феодосий вручил управление обителью преподобному Стефану.

Во время его игуменства был в основном отстроен обширный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще преподобным Феодосием. Братские кельи были переведены ближе к новому храму, а на прежнем месте остались несколько келий для иноков, которым было поручено погребение умерших и ежедневное совершение Божественной литургии с поминовением усопших.

В 1078 году преподобный Стефан вынужден был покинуть монастырь. На другой горе, недалеко от родной обители, он основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы, который был назван Кловским.

Монастырь был основан в благодарность за благодеяния Матери Божией к Печерской обители. Преподобный Стефан видел, как пришли из Греции мастера-каменщики с иконой Матери Божией и рассказали видение Царицы Небесной во Влахерне. Именно поэтому святой Стефан и создал на Клове церковь в честь Влахернской иконы Матери Божией.

В 1091 году святой Стефан был поставлен епископом Владимира-Волынского и участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия из пещеры в монастырь.

Он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни.

Скончался святитель Стефан 27 апреля 1094 года в шестой час ночи.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Волынския паствы светильниче, архиереев Богодухновенное удобрение, Стефане премудре, ученьми своими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.