9 мая – день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского

Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале IV века в Понтийском городе Амасии.

В то время Восточной частью Римской империи правил Ликиний, который подписал "Указ о веротерпимости" 313 года, разрешавший свободное исповедание христианства.

На самом же деле, император в душе ненавидел христиан и продолжал их преследовать.

Ликиний потребовал от правителя Амасии выслать к нему святителя Василия. За ним последовали два диакона, Парфений и Фестим, которые поселились недалеко от темницы, в которую посадили святителя Василия.

Благочестивый христианин Елпидифор подкупил тюремщиков и каждую ночь вместе с Парфением и Фестимом посещал святителя.

Накануне дня суда святитель как обычно пел псалмы и слова 138 псалма «аще вселюся в последних моря и тамо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница Твоя" - трижды пропел со слезами. Диаконы засомневались, не испугался ли святитель будущих мук, но он успокоил их.

На суде святитель Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти. Елпидифор деньгами задобрил воинов, и они позволили святителю помолиться и поговорить с друзьями перед казнью. После этого святитель сказал палачу: "Друг, делай, что тебе приказано", - и спокойно встал под удар меча.

Когда мученик был обезглавлен, Елпидифор пытался выкупить у воинов его останки. Но воины опасались императора и бросили тело и главу святителя в море.

После этого Елпидифору трижды во сне явился ангел Божий со словами: "Епископ Василий в Синопе и ждет вас".

Елпидифор и диаконы отплыли в Синоп и там попросили рыбаков закинуть сети.

Когда закинули сеть "на счастье" диаконов Фестима и Парфения, ничего не поймали.

Тогда Елпидифор объявил, что он просит закинуть сеть во Имя Бога, Которому он поклоняется. На этот раз сеть вынесла тело святителя Василия. Голова приросла к нему, и только шрам на шее указывал на след меча.

Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и положены в построенном им храме.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Василие, моли Христа Бога спастися душам нашим.