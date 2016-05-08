8 мая Православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Цареградской"

Согласно пре­данию, Ца­ре­град­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, па­мять ко­то­рой празд­ну­ет­ся 8 мая, – од­на из икон, на­пи­сан­ных свя­тым апо­сто­лом и еван­ге­ли­стом Лу­кой.

Считается, что ико­ну в се­ре­дине XV ве­ка при­нёс из Ца­рь­гра­да пре­по­доб­ный Ев­фро­син Псков­ский, по­лу­чив­ший об­раз от Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха.

Чти­мый древ­ний об­раз на­хо­дил­ся в Спа­со-Еле­аза­ров­ском мо­на­сты­ре под Пско­вом, но, к со­жа­ле­нию, по­гиб в пу­чине пол­но­вод­ной ре­ки Тол­ба вме­сте с ко­раб­ля­ми шве­дов, которые раз­гра­би­ли Спа­со-Еле­аза­ров­ский мо­на­стырь и по­пы­та­лись вы­вез­ти его цен­но­сти.

Перед иконой Цареградской Божией Матери молятся с просьбой о душевном и телесном исцелении, а также с просьбой о придании душевных сил для преодоления неприятностей.

Тропарь

Возсия нам, яко солнце светозарное от востока в велелепии. Твоя, Владычице, икона, озаряющи чудес сиянием преславно всех, приходящих к ней с верою и любовию и молящихся усердно к Твоему, еже о Сыне Твоем и Бозе, величию. Слава Богу, Евфосином сию давшему нам! Слава Приведшему ю от Царьграда! Слава Дающему тою всем исцеления.