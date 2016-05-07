7 мая Православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Молченская"

Данная икона явилась 18 сентября 1405 года на болоте Молче недалеко от Путивля.

Первоначально она находилась в Молченской Софрониевой пустыни, а в 1605 году была перенесена в Путивльский Молченский монастырь.

Пожар в монастыре уничтожил оригинал иконы, но сохранился первый список Молченской иконы Божией Матери, написанный в 1724 году, который прославился многими чудесами и являлся чудотворным.

В 1925 году после закрытия монастыря икона исчезла. Много лет икону пытались разыскать, но безуспешно.

В 1960-х годах настоятелем Спасо-Преображенского собора и благочинным Путивльского и Бурынского районов был назначен священник Георгий Козаченко.

Отец Георгий часто молился, чтобы Пресвятая Богородица открыла, где находится один из ее чудотворных образов.

В 1969 году к нему обратилась супруга покойного старосты Секерина, с тем, чтобы отец Георгий принял завещанную ему покойным мужем икону Пресвятой Богородицы.

Но это была не Молченская икона, а Владимирская икона Божией Матери, список XIX века.

После тщательного осмотра внутренней части кивота оказалось, что под Владимирским образом Богоматери хранилась древняя чудотворная икона Молченская.

Вначале икона хранилась как семейная святыня дома.

7 мая 1995 года икона была торжественно передана Путивльскому Молченскому монастырю.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Молченская» молятся о защите от нападения врагов, от скорби, печали и уныния, об исцелении болезней, о защите от пожара, о напутствии и покрове отходящих в жизнь вечную.

По молитве пред этой иконой получают исцеление больные нервными заболеваниями и психическими расстройствами.

Тропарь

Днесь светло красуется славный град Москва и в Путивле ликование велие, яко ествуют, Богомати, дивную икону Твою, медом благодати всех напояющую.