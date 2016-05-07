7 мая – день памяти святого мученика Саввы Стратилата

Мученик Савва происходил из готского племени. Своей храбростью он достиг высокого чина воеводы-стратилата на службе у императора Аврелиана.

С юности Савва был христианином и усердно следовал заповедям Христа. Он помогал бедным, посещал в темницах заключенных христиан.

За чистую и добродетельную жизнь святой получил от Господа дар чудотворения.

Когда император узнал, что святой Савва христианин, он потребовал от него отречения.

Мученик сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит свою веру.

Его били, опаляли свечами, бросили в котел со смолой, но мученик оставался невредимым.

Видя его мучения, уверовали во Христа 70 воинов, которых тут же усекли мечом.

Святого Савву бросили в темницу. В полночь во время молитвы мученику явился Христос и осиял его светом Своей Славы.

Наутро мученик Савва перенес новые мучения и был утоплен в реке в 272 году.

Тропарь

Земнаго сана пояс оставив и почести, страдальче, пред мучителем, льстивым царем Христа, Бога суща, исповедал еси и Того ради многа страдания подъял еси, славне. Тем прекрасным победы венцем увязлся еси от Царя всех царствующаго, с Небесными вои светло преукрашен. Предстоя Тому, Савво, моли, да спасет души наша.