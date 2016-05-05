5 мая – день памяти преподобного Феодора Сикеота

Святой Феодор родился в середине VI века в Малой Азии.

По ночам мальчику являлся святой великомученик Георгий и уводил его в свой храм на молитву.

В возрасте двенадцати лет юноша удостоился видения Спасителя, после которого начал трудиться духовно еще усерднее.

В 14 лет святой ушел из дома и поселился при церкви святого великомученика Георгия, питаясь лишь просфорой.

За свою подвижническую жизнь Феодор получил от Бога дар исцелений болезней и власть над бесами.

Преподобный поселился в тесной пещере, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха. Он питался водой и хлебом, которые ему приносил один диакон.

Два года святитель провел в затворе в полном молчании. Боясь, что святой Феодор умрет, диакон открыл место затвора преподобного и его извлекли из пещеры полумертвым, но Господь через несколько дней совершенно исцелил его.

Слухи о подвигах юноши дошли до местного епископа, и он посвятил Феодора в сан пресвитера, хотя ему было только 17 лет.

Отправившись поклониться святым местам Палестины, святой Феодор принял монашеский постриг в Хозевитской лавре и, возвратясь на родину, поселился у церкви великомученика Георгия. Вскоре около преподобного собралась братия, и образовался монастырь.

Имея дар прозорливости, святитель Феодор предсказал будущую иконоборческую ересь и царствование воеводе Маврикию.

Будучи поставлен епископом Анастасиопольским, преподобный Феодор много потрудился на благо Церкви.

Тяготясь бременем епископства и желая безмолвия, святой через 11 лет оставил кафедру и вернулся обратно в свой монастырь.

Преподобный мирно почил о Господе в 613 году.

Тропарь

Познан быв от пелен освящен и явлься благодатей исполнен, чудесы мир озарил еси и демонов множество отгнал еси, священнодетелю Феодоре, темже о нас молися Господеви.