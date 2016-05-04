4 мая – день памяти священномученика Януария, епископа Беневентского

Святой священномученик Януарий происходил из аристократической семьи, в юном возрасте стал христианином, затем ещё молодым человеком стал первым епископом Беневенто.

Во время гонений Диоклетиана святой Януарий регулярно посещал брошенных в темницу Поццуоли диаконов Созия и Прокла, совместно с ними совершал там литургию. Во время одного из таких богослужений Януарий был арестован.

Епископ, а также диаконы Созий, Прокл, Фест, чтец Дезидерий и миряне Акуций и Евтихий были последовательно: брошены в печь, но остались невредимыми; отданы на съедение зверям в цирке Поццуоли, но звери не тронули их; наконец, были обезглавлены в 305 году. В момент кончины святому Януарию было около 30 лет.

Святой Януарий известен в католическом мире чудом, регулярно происходящим на его реликвиях. Первое упоминание об этом чуде относится к 17 августа 1389 года. Сутью чуда является разжижение, а иногда даже вскипание хранящейся в закрытой ампуле засохшей жидкости, считающейся кровью святого Януария.

Святой священномученик Януарий почитается как Католической, так и Православной Церквями. Также он является покровителем города Неаполь в Италии.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче Ианнуарие, моли Христа Бога спастися душам нашим.