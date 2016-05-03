3 мая православные христиане молитвенно чтят образ Пресвятой Богородицы "Кипрская"

Данный образ явился в 392 году на острове Кипре. Сказание, помещенное в греческом синаксаре на неделю Православия, связываемое с этой иконой, говорит, что святой образ стоял на воротах, ведущих к одной церкви Пресвятой Богородицы, а именно к церкви Панагии Ангелоктисты.

Однажды аравитянин, проезжая мимо этой церкви, захотел посмеяться над христианской святыней. Он пустил в образ стрелу и попал в колено Пресвятой Богородицы на иконе. В ту же минуту из раны потекла кровь в таком количестве, что обагрила землю.

Аравитянин от ужаса бросился скакать домой, но, не доехав до дому, пал на пути мертвым.

С древних лет Кипрская икона хранится в монастыре Ставруни, устроенном, по преданию, на месте ее обретения.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.