3 мая - день памяти преподобного Анастасия, игумена Синайской горы

Преподобный Анастасий, игумен Синайской горы, родился в конце VI века. Он получил хорошее светское образование, а также изучал богословие. «Творец веков, Сияние Славы Отца», - так говорил святой про Господа нашего Иисуса Христа.

Еще в юности преподобный Анастасий принял монашество, а затем отправился в Иерусалим, где поселился на Синайской горе. В то время игуменом Синайской горы был преподобный Иоанн Лествичник, который оставил потомкам свой труд - «Лествицу». С ее страниц он поучал: «Сходите братья, сходите тщательно, возлагая восхождение в сердце своем, чтобы нам быть победителями на пути Господнем».

Уроки преподобного нашли отклик в сердце молодого послушника Анастасия. Он все выше и выше поднимался по ступенькам послушания и духовного роста. После брата Иоанна Лествичника, Георгия, игуменом монастыря стал преподобный Анастасий. Братия назвала его Синаит.

Святой много усилий приложил для распространения Православия. Со словом Божьим он побывал в Египте, Аравии, Сирии. Особенно преподобный Анастасий боролся с ересью акефалов, которые не хотели принимать догмат о сочетании в одном лице Господа Иисуса Христа двух сущностей - Божьей и человеческой.

По себе праведник оставил письменный советчик в форме вопросов-ответов под названием «Путеводитель», беседы с евреями, «Разъяснение Шестиднева» (12 книг), поучения, жития некоторых подвижников, толкование многих мест Священного Писания.

Преподобный Анастасий Синаит дожил до глубокой старости и тогда с миром отошел ко Господу. Православные христиане ежегодно вспоминают его как образец праведной жизни.