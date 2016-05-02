Мусульмане отмечают Мирадж - ночь вознесения пророка Мухаммеда

Мусульманский мир в ночь со 2 на 3 мая отмечает праздник Мирадж — путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса. В этот день после обязательного ночного намаза (молитвы) принято совершать специальный намаз в честь этого события.

Согласно преданию, в одну из ночей к пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил (Гавриил). Они вместе сели верхом на белое верховое животное по имени Бурак (его изображают в виде коня) и из мекканской мечети были перенесены в Хеврон и Вифлеем, а затем в Иерусалим. Там пророк Мухаммед встретился с древними пророками — Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом) — и руководил их молитвой. После этого он вознесся с Храмовой горы на небеса к престолу Аллаха. Сегодня на месте, откуда, как верят мусульмане, пророк вознесся на небеса, находится Масджид Куббат ас-Сахра или "Мечеть Купола над Скалой".

"Пророк дошел до Лотоса крайнего предела — того места, на котором, согласно исламской космологии, прерывается разум разумеющего. На том уровне уже говорить о каких-то понятиях невозможно. Там он беседовал с Господом. А затем возвратился на Землю", — рассказал мусульманский богослов Фарид Салман.

Теолог также сообщил, что, когда пророк начал возноситься на небеса, то он при выходе из дома задел кувшин с молоком. "И пока происходили события Ночи Мирадж, то постель его не остыла и капля молока, которая начала падать, еще не упала – то есть, это произошло в миллионные доли секунды с точки зрения земной реальности".

РИА Новости