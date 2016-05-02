2 мая - Светлый понедельник

Восемь дней празднования Пасхи — со Светлого Христова Воскресения до следующего, Фомина воскресенья — это один не прекращающийся праздник, как бы один день, принадлежащий вечности, где "времени уже не будет" (Откр. 10:6).

В каждый из дней Пасхальной (Светлой) недели совершаются те же богослужения, что и в первый день Пасхи, включая торжественный крестный ход, который переносится на конец литургии.

Царские и боковые врата в алтаре не закрываются круглые сутки, и только в эти дни верующие могут видеть все происходящее там во время службы. Этим красивым символическим жестом Церковь зримо напоминает христианам о Царствии Небесном, открывшемся для всех в Воскресении Христовом.

Кроме того, в Светлую неделю колокола могут звонить день и ночь, в зависимости от усердия и здравого смысла звонарей, ведь колокольный звон — знак Божественной победы над смертью.

Но празднование Воскресения Христова не заканчивается Светлой седмицей. Оно продолжается сорок дней (в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего Христа) и завершается Отданием праздника Пасхи — торжественным пасхальным богослужением накануне праздника Вознесения.

РИА Новости