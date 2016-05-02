2 мая – день памяти святителя Георгия, епископа Антиохийского

Святитель Георгий Исповедник, епископ Антиохии Писидийской, жил во времена иконоборчества.

В молодые годы он принял иночество, прославился святостью жизни и был поставлен епископом Антиохии Писидийской.

Во время гонения на святые иконы при императоре Льве Армянине святитель Георгий прибыл в Константинополь и на соборе епископов осудил иконоборческую ересь, убеждая императора отказаться от нее.

Когда святой Георгий отказался убрать из храма иконы по приказу императора, он был сослан в заточение.

Святитель Георгий скончался около 815 года.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Георгие, моли Христа Бога спастйся душам нашим.