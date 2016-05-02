2 мая день памяти мучеников Феоны, Христофора и Антонина

Святые мученики Феона, Христофор и Антонин были воинами-копьеносцами императора Диоклитиана.

Они присутствовали при страданиях святого великомученика Георгия и видели чудеса, совершаемые силой Божией, веру и непоколебимое мужество святого Георгия.

Воины уверовали в Спасителя, сбросили золотые воинские пояса и пред императором объявили себя христианами.

Их тут же бросили в темницу. На другой день император стал уговаривать бывших воинов отречься от Христа, но они твердо исповедовали свою веру и прославляли Спасителя как Истинного Бога.

Император приказал бить мучеников железными прутьями и строгать тела крючьями. Святые мужественно терпели все истязания и оставались непреклонными. Тогда Диоклитиан приказал их сжечь.

Мученическая кончина святых Феоны, Христофора и Антонина совершилась в 303 году.