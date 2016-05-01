1 мая Православная Церковь торжественно празднует Светлое Христово Воскресение

Воскресение Христово или Пасха является главным христианским праздником. По слову святителя Григория Богослова, Пасха – «праздников праздник и торжество торжеств», в котором христиане празднуют «само воскресение, не ожидаемое ещё, но уже совершившееся и примиряющее собой весь мир».

Праздник Пасхи пришел из Ветхого Завета. Он был связан с закланием беспорочного агнца во время исхода евреев из Египта.

Ветхозаветное заклание пасхального агнца было пророческим прообразом другой, высшей Жертвы, которая дала новую жизнь всему человечеству. Такую Жертву принес Воплотившийся Бог на Голгофском Кресте за всех людей.

Подобно неповинному агнцу, Иисус Христос был совершенным Человеком без греха и порока, ибо в Нем человеческое естество соединилось с Божественным. Лишенный всякого греха, Он добровольно отдал Себя на страдание за спасение человечества. Своим страданием Он искупил человеческий род от греховного проклятия и власти смерти.

Спустившись в ад, Он вышел из него, так как в Нем не найдено никакой вины. «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих», – говорит пророк Исайя.

Праздник Пасхи – один из древнейших церковных праздников.

Точное время празднования пасхи определил I Вселенский собор, постановивший всем христианам праздновать Пасху в первый воскресный день после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния.

В пасхальную ночь христиане участвуют в Таинстве Причащения, которое является духовным центром праздника.

К пасхальным традициям относят взаимное целование друг друга, которым подражают древнему лобзанию мира и святой любви, а также дарение окрашенных красным цветом яиц, символизирующих кровь Христа и приобретенную чрез нее вечную жизнь.

Всю Светлую Пасхальную Неделю звонят во все колокола.

Пасхальные песнопения поются в церкви до Праздника Вознесения Господня, который празднуется в сороковой день после первого дня Пасхи.

Тропарь

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.