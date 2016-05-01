1 мая православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Максимовская"

Максимовская икона Божией Матери была написана в 1299 году.

На ней изображена Божия Матерь во весь рост с Предвечным Младенцем и митрополит Максим, стоящий на коленях и принимающий из Ее рук святительский омофор.

Икона написана в память явления Пресвятой Богородицы святителю Максиму, когда он прибыл во Владимир из Киева.

В видении Божия Матерь вручила ему омофор со словами: "Раб Мой Максим, хорошо, что ты пришел посетить Мой город. Прими этот омофор и паси во граде Моем словесные овцы".

Когда святитель проснулся, на его руках лежал омофор.

Явление Матери Божией было знамением Небесного благословения на перенесение митрополии из Киева во Владимир.

Омофор, переданный Матерью Божией, хранился в Успенском соборе во Владимире 112 лет.

В 1412 году, во время нашествия татар, омофор был скрыт ключарем собора Патрикием, который был замучен татарами.

В последующие годы предпринимались попытки найти святыню, но они оказались безуспешными.

Максимовская икона хранилась в Успенском соборе. Её поместили над гробницей святителя Максима.

После закрытия собора икона поступила в музейное собрание.

В настоящее время Максимовская икона находится в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Тропарь

Днесь светло красуется славнейший град Владимир, радостно совершая, Владычице, праздник явления Твоего святителю Максиму, в нем бывшаго, о немже ныне воспоминаюше и молящеся Тебе, взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися Превечному Архиерею - Сыну Твоему, да непоколебиму утвердит Церковь Православную, град наш Владимир и всю Русскую землю в мире сохранит и спасет в правоверии души наша.