1 мая – день памяти святого мученика Виктора Никомидийского и всех с ним пострадавших

Святые мученики Виктор, Зотик, Акиндин, Зинон, Севериан и Кесарий пострадали при императоре Диоклетиане.

Когда правитель начал жестокое гонение на христиан, то одним из первых пострадавших был святой великомученик и победоносец Георгий.

Его непоколебимая вера и мужество во время страданий привели многих язычников ко Христу.

Святые были настолько поражены стойкостью великомученика Георгия, что во всеуслышание объявили о своей вере во Христа.

По повелению судьи святым мученикам отсекли головы в Никомидии в 303 году.

Тропарь

Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.