30 апреля православные христиане вспоминают обретение мощей преподобного Александра Свирского

Преподобный Александр Свирский родился в селе Мандеры, на правом берегу реки Ояти, в семье крестьян Стефана и Вассы, которые впоследствии также приняли монашеский постриг.

Согласно житию, мать долго молила Бога о рождении ребёнка и родила сына после многих лет бесплодия. При рождении мальчик был назван в честь пророка Амоса. Когда Амос подрос, он был отдан для обучения грамоте, но учеба давалась мальчику медленно и с большим трудом.

В 19 лет Амос тайно ушёл на Валаам, где 7 лет жил в качестве послушника, а в 1474 году принял монашеский постриг с именем Александр.

Удалившись на уединённый остров, впоследствии названный Святым, Александр обитал около семи лет в пещере.

На Святом острове теперь находится Александро-Свирский скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, где показывают пещеру и вырытую руками святого собственную могилу.

В 1485 году по благословению игумена монастыря Александр ушёл на Святое озеро, расположенное неподалеку от Олонца и реки Свирь. Со временем здесь образовалась обитель, сегодня известная как Александро-Свирский монастырь.

После 25 лет затворничества, преподобный Александр единственным из русских святых был удостоен явления Святой Троицы.

На том месте, где располагалась «отходная пустынь» преподобного, через некоторое время возникла обитель.

В 1506 году Александр был поставлен игуменом Троицкого монастыря, впоследствии Александро-Свирский монастырь Олонецкой, ныне Тихвинской епархии, Новгородским архиепископом Серапионом.

Скончался святой 30 августа 1533 года.

В 1545 году его ученик Иродион по указанию архиепископа Новгородского Феодосия составил житие преподобного Александра.

Всеобщее почитание святого началось вскоре после его смерти, в 1547 году.

Мощи святого были обретены 17 апреля 1641 года нетленными.

Тропарь

От юности, Богомудре, желанием духовным в пустыню вселився, единаго Христа возжелал еси усердно стопам в след ходити, темже и ангельстии чини зряще тя, удивишася, како с плотию к невидимым кознем подвизався, премудре, победил еси полки страстей воздержанием и явился еси равноангелен на земли, Александре преподобне, моли Христа Бога, да спасет души наша.