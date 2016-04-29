29 апреля – день памяти святых мучениц Аквилейских: Агапии, Ирины и Хионии

Святые мученицы Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами и жили на рубеже III и IV веков вблизи итальянского города Аквилеи.

Они остались сиротами в юном возрасте. Девушки вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли ухаживания многочисленных женихов.

Их духовным руководителем был священник Зинон. Ему было открыто в сонном видении, что в ближайшее время он скончается, а святых дев заберут на мучение. Такое же откровение было великомученице Анастасии, которая также находилась в Аквилее.

Великомученица Анастасия поспешила к сестрам и убеждала их мужественно постоять за Христа.

Вскоре священник Зинон скончался, а девушки были схвачены и направлены на суд к императору Диоклетиану.

Увидев юных прекрасных сестер, император предложил им отречься от Христа и обещал найти знатных женихов из своей свиты. Но святые сестры отвечали, что имеют одного Небесного Жениха - Христа, за веру в Которого готовы пострадать.

По повелению Диоклитиана, сестер отправили в Македонию, где их отдали на суд местному правителю.

Дуклиций, так звали правителя, ничего не смог добиться и потому девушек передали судье Сисинию. Он приказал сжечь святых Агапию и Хионию.

После того, как огонь стих, обнаружилось, что их тела и одежда не были тронуты пламенем, а лица прекрасны и спокойны.

Младшую сестру Ирину начали пугать тем, что отдадут в публичный дом. Сисиний отдал приказ солдатам отвести девушку в вышеуказанное место.

По дороге конвоирам явились два ангела в виде светлых воинов, которые передали им новый приказ: отвести Ирину на высокую гору и оставить там.

Выполнив поручение, они доложили об этом правителю - Сисиний был в ярости. Придя к горе с отрядом солдат, он увидел Ирину на неприступной вершине. Тогда один из его воинов ранил святую стрелой.

Помолившись, мученица Ирина легла на землю и скончалась за день до Пасхи 304 года.

Позже святая великомученица Анастасия узнала о смерти святых сестер и с честью похоронила их тела.

Тропарь

Агницы словесныя, Агнцу и Пастырю приведостеся мучением ко Христу, течение скончавше, и веру соблюдше. Темже днесь радостною душею совершаем, досточуднии, святую вашу память, Христа величающе.