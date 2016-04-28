28 апреля Православная Церковь чтит память святых апостолов из числа семидесяти: Аристарха, Пуда и Трофима

00:51, 28 апреля 2016
Праздники
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Святой апостол Аристарх, сотрудник святого апостола Павла, стал епископом сирийского города Апамеи. Имя его неоднократно упоминается в книге Деяний святых апостолов и в Посланиях апостола Павла.

Святой апостол Пуд упоминается во Втором послании апостола Павла к Тимофею. Он занимал высокое положение члена римского Сената.

В своем доме святой принимал первоверховных апостолов и собирал верующих христиан. Его дом был превращен в церковь, получившую название «Пастырской». В ней, согласно преданию, священнодействовал сам святой апостол Петр.

Святой апостол Трофим происходил из города Едессы. Его имя упоминается в книге Деяний святых апостолов и во Втором послании апостола Павла к Тимофею. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделяя с ним все скорби и гонения.

Все три апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне, одновременно со святым апостолом Павлом около 67 года.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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