27 апреля - память святителя Мартина Исповедника, папы Римского

Святитель Мартин Исповедник, папа Римский, был уроженцем Тосканской области в Италии. Он получил хорошее образование и поступил в клир Римской Церкви. После смерти Папы Феодора I пресвитер Мартин был избран на престол.

В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитов, получившей широкое распространение. Бесконечные споры монофелитов с православными происходили во всех слоях населения. Император Констанс и Константинопольский Патриарх Павел II также были приверженцами ереси монофелитов. Император Констанс издал в 649 году еретический "Образец веры" (Типос), обязательный для всего населения. В нем запрещались всякие дальнейшие споры.

Святой Папа Мартин, твердый поборник Православия, созвал в Риме Поместный Собор, который осудил монофелитскую ересь, и одновременно послал Константинопольскому Патриарху Павлу послание с увещанием вернуться к Православному исповеданию.

Разгневанный император приказал военачальнику Олимпию доставить святителя Мартина на суд. Но Олимпий, прибыв в Рим, побоялся духовенства и народа, сошедшегося на Собор, и подослал воина, чтобы тайно убить святого Папу. Когда убийца приблизился к святителю Мартину то неожиданно ослеп. Испуганный Олимпий поспешно уехал в Сицилию и вскоре был убит в сражении.

В 654 году император послал в Рим с прежней целью другого военачальника, Феодора, который предъявил святителю Мартину тяжкие обвинения в тайном общении с врагами империи - сарацинами, хулении Пресвятой Богородицы и неканоническом вступлении на папский престол. Несмотря на предъявленные римским духовенством и мирянами доказательства полной невинности святого Папы, военачальник Феодор ночью с отрядом воинов схватил святителя Мартина и отправил его на один из Цикладских островов (Наксос) в Эгейском море. Целый год томился святитель Мартин на этом почти безлюдном острове, терпя лишения и оскорбления от стражи. Затем измученного исповедника направили на суд в Константинополь.

Больного старца принесли на носилках, но судьи грубо приказали ему подняться и отвечать стоя. Пока шел допрос, воины поддерживали ослабевшего от болезни святителя. На суде выступили лжесвидетели, оклеветавшие святого в изменнических связях с сарацинами. Пристрастные судьи не стали даже слушать оправданий святителя. В глубокой скорби он сказал: "Господу известно, какое великое благодеяние окажете вы мне, если скоро предадите смерти".

После такого суда святителя в разодранной одежде выставили на издевательство толпы, которую заставляли кричать: "Анафема Папе Мартину!" Но те, кто знал, что святой Папа страдает невинно, со слезами уходили. Наконец сакелларий, посланный императором, подошел к военачальнику и огласил приговор - лишить Папу сана и предать смертной казни. Полунагого святителя заковали в цепи и поволокли в темницу, где заключили с разбойниками. Они были более милосердны к святителю, чем еретики.

Между тем император пришел к умиравшему Константинопольскому Патриарху Павлу и рассказал ему о суде над святым Мартином. Тот отвернулся от императора и сказал: "Горе мне! Еще новое деяние к моему осуждению", - и просил прекратить мучения святителя Мартина. Император опять послал к святителю в темницу нотария и других лиц для дополнительного допроса. Святитель отвечал им: "Если даже и раздробят меня, не буду в общении с Константинопольской Церковью, пока она пребывает в зловерии". Мучители были поражены мужеством исповедника и заменили смертную казнь ссылкой в отдаленный Херсонес Таврический.

Там 16 сентября 655 года святитель и скончался, изнуренный болезнью, нуждой, голодом и лишениями. Он был погребен вне города во Влахернской церкви во имя Пресвятой Богородицы.

Ересь монофелитов была осуждена на VI Вселенском Соборе в 680 году. Мощи святого исповедника папы Мартина были перенесены в Константинополь, а потом в Рим.

Тропарь

Истинных повелений устне распространил еси, зловерие низложил еси, Богомудре Мартине, святителю всечестне, поминай нас, угодниче Христов, еже к Нему ходатайствы твоими, да в мире устроиши живот наш.