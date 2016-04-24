24 апреля – день памяти священномученика Антипы, епископа Пергамского

Священномученик Антипа - ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви в царствование императора Нерона.

В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию.

Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам.

Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и Единосущному Сыну и Святому Духу.

Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан.

Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув. Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме.

Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Антипа Пергамский считается покровителем стоматологов и помощником при зубной боли.

Тропарь

Идольския лести упразднил еси, Антипо, и, диавольскую поправ силу, пред богоборцы дерзновенно Христа исповедал еси. Темже со Ангельскими чины в Вышних водворяяся, Владыце всех славословие принося, и о нас молебное благодарение предлагаеши, благодать цельбы даруя. Сего ради тя чтим, священномучениче Антипо, моли Христа Бога, да спасет души наша.