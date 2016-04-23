23 апреля - Воскрешение праведного Лазаря, Лазарева суббота

В суб­бо­ту ше­стой неде­ли Ве­ли­ко­го по­ста Православная Церковь вс­по­ми­на­ет­ чудо воскрешения Христом праведного Лазаря - Лазарева суббота.

Свя­той пра­вед­ный Ла­зарь, брат Мар­фы и Ма­рии, жил в се­ле­нии Вифа­ния, неда­ле­ко от Иеру­са­ли­ма.

Во вре­мя Сво­ей зем­ной жиз­ни Гос­подь Иисус Хри­стос ча­сто по­се­щал дом Лаза­ря, которого очень лю­бил и на­зы­вал Сво­им дру­гом, а ко­гда Ла­зарь умер и уже четы­ре дня про­ле­жал во гро­бе, Гос­подь вос­кре­сил его из мерт­вых.

Мно­гие иудеи, услы­шав об этом, при­хо­ди­ли в Вифа­нию и, удо­сто­ве­рив­шись в действитель­но­сти это­го ве­ли­чай­ше­го чу­да, ста­но­ви­лись по­сле­до­ва­те­ля­ми Хри­ста. За это пер­во­свя­щен­ни­ки хо­те­ли убить Ла­за­ря.

Пра­вед­ный Ла­зарь упо­ми­на­ет­ся в Свя­том Еван­ге­лии еще один раз: ко­гда за 6 дней до Пасхи Гос­подь опять при­шел в Вифа­нию, там был и вос­кре­шен­ный Ла­зарь.

По­сле вос­кре­ше­ния свя­той Ла­зарь жил еще 30 лет, епи­скоп­ство­вал на ост­ро­ве Кипр, где рас­про­стра­нял хри­сти­ан­ство, и там же мир­но по­чил.

Свя­тые мо­щи епи­ско­па Ла­за­ря бы­ли об­ре­те­ны в Ки­тии. Они ле­жа­ли в мра­мор­ном ков­че­ге, на ко­то­ром бы­ло на­пи­са­но: «Ла­зарь Чет­ве­ро­днев­ный, друг Хри­стов».

Ви­зан­тий­ский им­пе­ра­тор Лев Муд­рый приказал в 898 го­ду пе­ре­не­сти мо­щи Лаза­ря в Констан­ти­но­поль и по­ло­жить в хра­ме во имя пра­вед­но­го Ла­за­ря.

Тропарь

Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.