23 апреля - Воскрешение праведного Лазаря, Лазарева суббота
В субботу шестой недели Великого поста Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря - Лазарева суббота.
Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима.
Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом, а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых.
Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря.
Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6 дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь.
После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.
Святые мощи епископа Лазаря были обретены в Китии. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов».
Византийский император Лев Мудрый приказал в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь и положить в храме во имя праведного Лазаря.
Тропарь
Общее воскресение прежде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.