22 апреля – память преподобномученика Вадима Персидского

Святой Вадим родился в IV веке в персидском городе Вифлапате. Молодой человек оставил богатых и знатных родителей, ушёл из дома и поселился в небольшой обители за городом. Вскоре он был рукоположён в пресвитеры.

Правил в то время в Персии царь Шапур, который жестоко преследовал христиан. Святой Вадим вместе с семью учениками был брошен в темницу, где их подвергали жестоким истязаниям, требуя отречься от Христа и поклониться солнцу и огню. Святой Вадим выдержал четыре месяца пыток, его ученики также твёрдо держались Христовой веры.

Вадим был усечен мечем христианином по имени Нирсан, который в страхе перед новыми пытками отказался от Христа и согласился казнить святого Вадима. Казнь преподобномученика Вадима датируется 376 годом.

После смерти царя Шапура ученики Вадима вышли из темницы, где пробыли пять лет.

Тропарь

В тебе отче, известно спасеся еже по образу: приим бо крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертной. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Вадиме, дух твой.