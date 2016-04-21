21 апреля - день памяти святителя Нифонта, епископа Новгородского

Святитель Нифонт, архиепископ Новгородский, уроженец Киева, принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре.

В 1130 году он был возведён на Новгородскую кафедру, епископская хиротония состоялась в Киеве.

В 1135 году святитель Нифонт прекратил вражду между киевлянами и черниговцами, обратившись к князьям с увещеванием.

Нифонт не признал Климента Смолятича, поставленного в 1147 году на Киевскую митрополичью кафедру по инициативе великого князя Изяслава II Мстиславича без санкции Константинопольского патриарха. За это князем Изяславом он был заключён в Киево-Печерский монастырь.

Оттуда он вернулся на свою кафедру после захвата Киева Юрием Долгоруким в 1149 году. За свою приверженность Константинополю Нифонт получил от патриарха Николая IV грамоту, в которой он сравнивает последнего со святыми отцами древности, отстаивавшими интересы Православия. Также епископ Нифонт получил от патриарха титул архиепископа, что давало ему автономию от Киевского митрополита.

В Пскове святителем был основан Мирожский монастырь, в Новгороде он украсил Софийский собор, а в Ладоге построил церковь святого Климента.

Поехав в 1156 году встречать в Киев законного митрополита Константина Нифонт остановился в Киево-Печерском монастыре, где скончался после непродолжительной болезни.

Он был погребён в Феодосиевых пещерах, а затем его мощи перенесли в Ближние Антониевы пещеры.

Епископ Нифонт канонизирован на втором Макарьевском соборе 1549 года в лике святителей.

Тропарь

От мирскаго мятежа из младых ногтей исшед в тихое пристанище, честный обители Печерския достигл еси и, тамо ярем Христов восприим на ся, равно Ангелом житие поживе, отнюду же пришед, святителю Христов Нифонте, в великий Новград, и архиерейский престол восприял еси и многи люди учением своим ко Христу привел еси, Егоже моли, святителю преподобне, спастися душам нашим.