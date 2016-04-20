20 апреля - память святого мученика Руфина диакона и всех с ним пострадавших
00:40, 20 апреля 2016Праздники
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Святой мученик Руфин диакон, мученица Акилина и с ними двести воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане.
Когда святой диакон Руфин был посажен в темницу за исповедание христианской веры, мученица Акилина заботилась о нем и за это была также взята под стражу.
В темнице своими чудесами они обратили двести воинов ко Христу и все вместе были усечены мечом.
Тропарь
Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.
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