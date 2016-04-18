18 апреля Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

Святитель Иова родился около 1525 года в Старице в семье посадских людей. Мальчик обучался в школе при Старицком Успенском монастыре, где в 1556 году под влиянием архимандрита Германа он принял монашеский постриг с именем Иов в честь Иова Многострадального.

Впоследствии отец Иов стал игуменом Старицкого Успенского монастыря.

Так как Старица была одним из центров опричнины, он привлёк внимание Ивана Грозного, результатом чего стало его избрание настоятелем монастыря в сане архимандрита.

В 1571 году его перевели в Москву на ту же должность в Симонов монастырь. В 1575 году он стал архимандритом царского Новоспасского монастыря в Москве. С 1581 года отец Иов был рукоположен в епископа Коломенского. В Коломне он находился до 1586 года, когда был назначен архиепископом Ростовским.

Собором епископов в 1586 году владыка Иов возведён в митрополиты Московские и в феврале 1589 года поставлен находившимся в Москве константинопольским патриархом Иеремией II в первые Патриархи Московские.

Из важных церковных событий его патриаршества — канонизация Василия Блаженного и Иосифа Волоцкого.

После смерти Бориса Годунова в 1605 году патриарх Иов отказался признать самозванца Лжедмитрия I.

Иов был смещён с кафедры и заточён в монастырь в родной Старице ещё до прибытия самозванца в столицу.

Святителя Иова арестовали за богослужением в Успенском соборе Кремля, сорвали с него патриаршее облачение и как простого монаха отправили в изгнание.

После изгнания Иова церковный собор избрал новым Московским Патриархом грека Игнатия, примкнувшего к сторонникам Лжедмитрия. Однако смена Патриархов не была законной: святитель Иов не был ни низложен, ни тем более лишён сана.

В Старице Иов прожил ещё два года и умер в 1607 году.

Перед смертью оправданный святитель посетил Москву, но по здоровью отказался от возвращения на патриарший престол и вернулся в Старицу, где скончался и был похоронен в Старицком Успенском монастыре.

Впоследствии над могилой святителя была устроена часовня.

В 1652 году при патриархе Иосифе в середине семнадцатого века нетленные мощи святителя Иова были перенесены в Успенский собор Московского Кремля.

От мощей святителя Иова происходили исцеления.

Для всероссийского почитания патриарх Иов был канонизован в лике святителей на Архиерейском соборе Русской православной церкви в 1989 году.

Тропарь

Православия поборниче, веры Христовы исповедниче, первоиерарше Церкве Русския, святителю отче Иове, за ны Христа Бога моли: веру отеческую утвердити, грехов оставление нам даровати и подати миру велию милость.