16 апреля православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Неувядаемый цвет"

Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет» является одним из почитаемых образов Богоматери. Его создание относят к XVII веку на святой горе Афон, по другим источникам, местом создания явился Константинополь.

Литературной основой образа являются тексты византийских акафистов, в которых Дева Мария, равно как и Христос, сравнивается с неувядаемыми, то есть невянущими, цветами.

Художественный элемент сформировался под влиянием западной традиции иконографии.

Иконы «Богоматерь Неувядаемый Цвет» чрезвычайно разнообразны, что характерно для иконографии позднего происхождения. При этом в них есть одна обязательная деталь — цветы, которые помещены в вазонах или сплетены в гирлянды, украшают расцветшие жезлы или являются постаментом, на котором изображены Христос и Богоматерь.

В народе существует поверье, что данная икона Пресвятой Богородицы помогает девушкам и женщинам сохранять красоту и молодость.

Так же Богородица Неувядаемый Цвет помогает в правильном выборе супруга или супруги. Чистая и пламенная молитва к этой иконе помогает в разрешении тяжелых семейных проблем.

Тропарь

Радуйся, Богоневесто, жезле тайный, Цвет Неувядаемый процветший, радуйся, Владычице, Еюже радости наполняемся и жизнь наследствуем.