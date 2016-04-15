15 апреля – память преподобного Тита чудотворца

Преподобный Тит чудотворец с юных лет посвятил себя иноческой жизни.

Святой жил в IХ веке и трудился в Студийском монастыре, расположенном недалеко от Константинополя.

Своими постническими подвигами, чистотой жизни и кротким нравом преподобный Тит заслужил общую любовь братии и по их просьбе был рукоположен в сан пресвитера.

Горячая вера побудила преподобного мужественно отстаивать православное почитание икон во время иконоборческих гонений.

За добродетельную жизнь он удостоился от Бога дара чудотворения.

Святой мирно отошел ко Господу в глубокой старости.

Тропарь

Пустынный житель и в телеси Ангел и чудотворец явился еси, богоносе отче наш Тите, постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти. Слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.