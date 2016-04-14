14 апреля Православная Церковь чтит память преподобной Марии Египетской
Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия.
Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию.
По стечению обстоятельств Мария присоединилась к группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова.
Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту.
Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм.
Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она ушла в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре святого Иоанна Предтечи, промыслом Божиим встретился в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью и даром прозорливости.
Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил преподобную Марию Святых Таин.
Придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил останки святой Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы.
Это было приблизительно в 521 году.
Тропарь
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух Твой.