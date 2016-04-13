13 апреля - память преподобного Ипатия, целебника Печерского

Преподобный Ипатий, целебник Печерский, прославился в подвиге сурового постничества и постоянного молитвенного настроения.

Преподобный Ипатий ночами стоял на молитве, спал очень мало, а питался только хлебом и водой.

Святой всецело посвятил себя служению больным и за самоотверженный подвиг получил от Бога благодатный дар чудесных исцелений.

Больные различными недугами часто обращаются к его молитвенному заступничеству.

Тропарь

Безначальнаго онаго и тихаго места, идеже несть печали, ни воздыхания, достигнути, преподобне, желая, не дал еси себе зде покоя нимало, но присно день и нощь в делех всяких и жестоком житии трудолюбно подвизаяся, пребываеши, тем желаемого получил уже, Ипатие, молися о душах наших.