9 апреля день памяти мученицы Матроны Солунской

Святая Матрона была служанкой знатной еврейки по имени Пантилла, жены командующего императорскими войсками в городе Фессалонике. Матрона почитала Иисуса Христа как истинного Бога и молилась ему втайне, не привлекая внимания госпожи. Каждый день та ходила в синагогу. Матрона сопровождала ее до дверей, а затем сразу тайком уходила в церковь, где возносила молитвы Господу. Когда Пантилла выходила из синагоги, служанка уже ждала ее там.

Наступила иудейская Пасха. Матрона захотела принять участие в богослужениях, предваряющих праздник Воскресения Господня – истинной Пасхи, которая привела нас от жизни к смерти. Она отправилась в церковь, но опоздала вернуться к синагоге, и один из слуг донес на нее хозяйке. Пантиллу охватил ужасный гнев. Она заявила, что если Матрона обманывала ее в этом, то она, должно быть, так же плохо исполняла и свои обязанности. Госпожа приказала другим слугам привязать ее к скамье и бить розгами.

На обвинения госпожи Матрона ответила: «Да, я христианка, но всегда была послушна вашим приказаниям за исключением того, что относится к моей вере. В чем я совершила оплошность против вашей службы, что вы так терзаете мое тело? Если вы хотите предать меня смерти, потому что я почитаю Иисуса Христа, то вы обладаете полной властью над моей жизнью, но у вас нет никакой власти над моей душой, которая принадлежит одному Богу. Я не страшусь никаких пыток, потому что Иисус, мой Спаситель и мой Господин, придет мне на помощь!»

Матрону заперли на три дня в комнате, а когда освободили, Пантилла с изумлением обнаружила, что та стоит свободная от пут, без всяких ран на теле и с сияющим лицом воспевает хвалу Богу. Ее злоба стала от этого еще ужасней, и она приказала вновь и с еще большей жестокостью бичевать служанку. Чудесное исцеление повторилось три раза, но палочные удары в конце концов превозмогли стойкость, которую выказывала Матрона. В тот миг, когда ее душа отходила ко Господу, она сказала: «Господи Иисусе, Пречистый Спаситель, ради Которого я претерпела все эти мучения, предаю сейчас душу мою в руки Твои. Удостой меня быть среди Твоих мучеников!»

Пантилла, боясь быть обвиненной в убийстве, приказала сбросить тело Матроны с высокой скалы, чтобы все поверили, будто та стала жертвой несчастного случая. Впоследствии Александр в начале IV века повелел перенести драгоценные останки в Фессалонику, где соорудили храм, посвященный святой Матроне.

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