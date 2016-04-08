8 апреля – день памяти священномученика Иринея, епископа Сирмийского

Священномученик Ириней пострадал во время гонения на христиан при римских императорах Диоклетиане и Максимиане в конце третьего века.

Ириней был пресвитером и вместе с женой воспитывал детей в христианском благочестии, а также пользовался большим уважением за свою образованность и строгий образ жизни.

Позже он был поставлен епископом в город Сирмий в Паннонии, современная Венгрия.

За горячую проповедь Христовой веры его схватили и привели на суд к правителю.

За отказ отречься от Христа и принести жертву языческим богам святого начали жестоко избивать и пытать. Очевидцами мучений были родители, родственники и друзья святителя, которые пытались уговорить его покориться, но мученик оставался непоколебим.

После жестоких мучений святой исповедник долго находился в темнице. Правитель пытался сломить волю мученика, уговаривая его пощадить свою жизнь ради сыновей.

Правитель приказал бросить святого в реку. Мученика привели на мост через реку Саву, где он, став на колени, в последний раз обратился с молитвой к Господу о пастве Сирмийской Церкви.

После молитвы священномученика Иринея обезглавили, а тело бросили в реку.

Тропарь

Жизнь твою целомудренно совершил еси, ничтоже на земли паче Христа предпочет, радуяся, вшел еси на мученическое благославие, противяся мучителя повелению, явился еси венценосец священный, ибо Христос возмездие тебе дарова и всели тя в Царство Небесное.