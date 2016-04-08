8 апреля – Собор Архангела Гавриила

На сле­ду­ю­щий день по­сле празд­ни­ка Бла­го­ве­ще­ния со­вер­ша­ет­ся па­мять — «со­бор», собствен­но, мо­лит­вен­ное со­бра­ние в честь ар­хан­ге­ла Гав­ри­и­ла, при­нес­ше­го Де­ве Ма­рии весть о рож­де­нии от Нее Спа­си­те­ля ми­ра.

Ар­хан­гел Гав­ри­ил — это один из се­ми глав­ных ан­ге­лов, ко­то­рые, со­глас­но кни­ге То­ви­та, «при­но­сят мо­лит­вы свя­тых и вхо­дят пред сла­ву Свя­то­го». Имя Гав­ри­ил озна­ча­ет на ев­рейском язы­ке «си­ла Бо­жия».

Ар­хан­гел Гав­ри­ил несколь­ко раз упо­ми­на­ет­ся в Пи­са­нии, как Небес­ный вест­ник, ко­то­ро­го Бог по­сы­ла­ет, чтобы воз­ве­стить лю­дям Свои пла­ны о спа­се­нии ро­да че­ло­ве­че­ско­го.

Так, ар­хан­гел Гав­ри­ил несколь­ко раз яв­лял­ся про­ро­ку Да­ни­и­лу и рас­кры­вал ему тай­ны при­ше­ствия Мес­сии, го­не­ний ан­ти­хри­ста и кон­ца ми­ра. Пе­ред при­ше­стви­ем Сы­на Божьего в мир ар­хан­гел Гав­ри­ил явил­ся в хра­ме стар­цу За­ха­рии и со­об­щил ему о чудесном за­ча­тии Пред­те­чи.

Через шесть ме­ся­цев он явил­ся в На­за­ре­те Де­ве Ма­рии с ве­стью об из­бра­нии Ее быть Мате­рью Хри­ста Спа­си­те­ля.

По мне­нию неко­то­рых от­цов Церк­ви, ар­хан­гел Гав­ри­ил по­слан был для под­креп­ле­ния Спа­си­те­ля во вре­мя мо­лит­вы в Геф­си­ман­ском са­ду и по­том для то­го, чтобы воз­ве­стить Бого­ма­те­ри день Ее Успе­ния. Вот по­че­му в бо­го­слу­жеб­ных кни­гах Цер­ковь име­ну­ет арханге­ла Гав­ри­и­ла «слу­жи­те­лем чу­де­се».

Но яв­ля­ясь Бо­жи­им вест­ни­ком важ­ней­ших вет­хо­за­вет­ных и но­во­за­вет­ных со­бы­тий, архангел Гав­ри­ил, сле­до­ва­тель­но, дол­жен быть осо­бен­но бли­зок к Бо­гу.

На ико­нах ар­хан­гел Гав­ри­ил изо­бра­жа­ет­ся ино­гда с бе­лой ли­ли­ей в руке, ко­то­рую по преда­нию он при­нес Де­ве Ма­рии в день Бла­го­ве­ще­ния.

Тропарь

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил