8 апреля – Собор Архангела Гавриила
На следующий день после праздника Благовещения совершается память — «собор», собственно, молитвенное собрание в честь архангела Гавриила, принесшего Деве Марии весть о рождении от Нее Спасителя мира.
Архангел Гавриил — это один из семи главных ангелов, которые, согласно книге Товита, «приносят молитвы святых и входят пред славу Святого». Имя Гавриил означает на еврейском языке «сила Божия».
Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Писании, как Небесный вестник, которого Бог посылает, чтобы возвестить людям Свои планы о спасении рода человеческого.
Так, архангел Гавриил несколько раз являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия Мессии, гонений антихриста и конца мира. Перед пришествием Сына Божьего в мир архангел Гавриил явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Предтечи.
Через шесть месяцев он явился в Назарете Деве Марии с вестью об избрании Ее быть Матерью Христа Спасителя.
По мнению некоторых отцов Церкви, архангел Гавриил послан был для подкрепления Спасителя во время молитвы в Гефсиманском саду и потом для того, чтобы возвестить Богоматери день Ее Успения. Вот почему в богослужебных книгах Церковь именует архангела Гавриила «служителем чудесе».
Но являясь Божиим вестником важнейших ветхозаветных и новозаветных событий, архангел Гавриил, следовательно, должен быть особенно близок к Богу.
На иконах архангел Гавриил изображается иногда с белой лилией в руке, которую по преданию он принес Деве Марии в день Благовещения.
Тропарь
Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил