6 апреля – день памяти преподобного Захарии Постника, Печерского

Преподобный Захария Постник, Печерский, жил на рубеже XIII и XIV веков и трудился в Дальних пещерах Печерского монастыря.

Краткое рукописное жизнеописание говорит, что преподобный Захария после пострижения в монашество положил себе за правило до смерти не есть ничего ни печеного, ни вареного, и питался каждый день по захождении солнца только лишь малым количеством «зелия», то есть различными травами и растения.

Святой был так страшен для бесов, что они боялись даже его имени.

Преподобный Захария часто видел ангелов, с которыми после смерти сподобился жить в Царстве Небесном вечно.

Тропарь

Постническаго ради твоего жития, блаженне Захарие, яко приемый велию на бесы крепость, моли и нам техже козней избыти, получити грехов прощение и велию милость.