5 апреля - день памяти преподобномученика Никона

Преподобномученик Никон родился в Неаполе. Его отец был язычником, а мать - христианкой. Возмужав, Никон оставался язычником. Он служил воином и отличался необычайной храбростью и силой.

Однажды Никон со своим отрядом был окружен врагами. В смертельной опасности он вспомнил христианские наставления матери и, осенив себя крестным знамением, помолился Богу, обещая в случае спасения креститься. Он избежал неминуемой смерти и, возвратясь домой, по благословению матери, отправился на поиски священника, что было нелегким делом во времена гонений.

На корабле святой Никон добрался до острова Хиос, возшел там на высокую гору и 8 дней пребывал в посте и молитве, прося Господа помочь ему. В сонном видении святому Никону явился Ангел Божий, указавший ему путь. Святой Никон направился на гору Ганос, где скрывалось много иноков, возглавляемых Феодосием, епископом Кизическим.

От епископа святой Никон принял таинство Крещения и Ангельский образ Схимонах. Поселившись в пещерном храме, святой Никон был примером для всей братии. Когда преподобный Никон пробыл на горе три года, епископу было откровение от Ангела, чтобы он посвятил преподобного Никона в сан епископа и велел переселиться со всеми иноками в Сицилийскую область. Епископ Феодосии исполнил это и, поручив святому Никону 190 иноков, скончался. Похоронив епископа Феодосия, святитель Никон отплыл с братией на корабле в Сицилию, спасаясь от приближавшихся варваров.

По Божию произволению святитель Никон побывал в родном Неаполе. Он застал там в живых свою мать и провел вместе с нею последние дни ее жизни. По городу пронесся слух о приезде святого Никона, и девять воинов, его бывших соратников, пришли повидаться с ним.

После беседы со святителем они уверовали и крестились и последовали за ним в Сицилию. Прибыв на остров, святитель Никон поселился вместе с иноками в пустынном месте, называвшемся Гигия, неподалеку от реки Асинос.

Прошло много лет, и снова начались гонения на христиан. Правителю Сицилии Квинтиану сообщили, что неподалеку с многочисленной братией живет епископ Никон. Все 199 монахов были схвачены и обезглавлены, а святителя Никона оставили в живых, чтобы предать мучениям. Его жгли огнем, но он оставался невредим; привязывали за ноги к диким лошадям, чтобы волочить по земле, но лошади не трогались с места. Святителю отрезали язык, били его камнями и, наконец, обезглавили.

Тело священномученика Никона было брошено на съедение зверям и птицам. Один пастух, одержимый злым духом, ходил на том месте и, найдя тело святого, тотчас упал лицом на землю, ибо нечистый дух, изгоняемый силой святого, поверг его на землю и вышел из него с громким воплем: "Горе мне, горе мне, куда мне бежать от лица Никонова?"

Исцеленный пастух рассказал об этом окрестным жителям. Епископ города Мессины тоже узнал об этом и вместе с клиром похоронил тело священномученика Никона и его учеников.

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