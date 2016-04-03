3 апреля православные христиане вспоминают преподобного Серафима Вырицкого

Преподобный родился в крестьянской семье Николая Муравьёва 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево и был крещён с именем Василий. Когда мальчику было 10 лет, умер его отец, а вскоре скончалась сестра Ольга.

Приехав в Петербург, юноша сделался рассыльным гостиного двора. Ещё мальчиком он узнал от монаха-схимника о том, как сложится его жизнь. Молодой человек нашел духовника в лице старца Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонаха Варнавы (Меркулова).

В 1882 году Василий стал приказчиком. В 1892 году он открыл собственное дело, став довольно крупным мехоторговцем. Обладая большим опытом и имея прочные торговые связи, он организовал контору по заготовке и продаже пушнины. Значительная часть товара поставлялась за границу: в Германию, Австро-Венгрию, Англию, Францию и другие страны.

В 1894 году он женился на Ольге Ивановне Нетрониной, а 1895 году Василий Николаевич стал действительным членом Общества для распространения коммерческих знаний в России и поступил на Высшие коммерческие курсы, организованные при обществе.

В 1906 году он приобрёл большой двухэтажный дом-дачу в живописном посёлке Тярлево, расположенном между Царским Селом и Павловском, до 1920 года ставшим главным пристанищем семьи Муравьевых.

13 сентября 1920 года Василий подал прошение в Духовный Собор Александро-Невской лавры о принятии его в число братии, на что получил согласие, был принят послушником и получил послушание пономаря. В то же время послушницей Воскресенского Новодевичьего монастыря стала супруга Василия Николаевича — Ольга. Всё имевшееся Муравьёвы пожертвовали на нужды обителей. Только в Лавру Василий Николаевич передал 40 000 рублей в золотой монете.

Первое духовное имя Серафима было Варнава. 11 сентября 1921 года митрополитом Вениамином (Казанским) инок Варнава был рукоположен в иеромонахи. В 1926—1929 годах отец Варнава нес послушание духовника Александро-Невской лавры.

Предположительно в 1929 году он принял великую схиму и был наречён именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского чудотворца, которому всеми силами стремился подражать отец Варнава в течение всей жизни.

Весной 1930 года преподобный по рекомендации врачей и с благословения митрополита Серафима (Чичагова), покинул свою келью в Феодоровском корпусе Александро-Невской лавры и поселился в поселке Вырица, где и прожил до самой своей смерти.

Преподобный мирно отошел ко Господу 3 апреля 1949 года. Канонизирован на Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 году. В том же году над могилой преподобного Серафима была построена деревянная часовня.

Тропарь

Купец велик соделался еси, преподобне отче Серафиме, сый в мире, к многому богатству тленному ты николиже сердца прилагал еси, послушник истинен и добродетелей подвижник, егда же, вся оставль, на крест монашества восшел еси, дары Святаго Духа многи тебе дашася и яко единаго от древних тя явиша пророка, старца, чудотворца и молитвенника, столпа подвижником, спасения вождя. Сего ради молим тя: и нас премудро ко спасению управи.