2 апреля – день памяти преподобного Евфросина Синозерского

Пре­по­доб­ный Ев­фро­син Си­но­зер­ский, в ми­ру Еф­рем, ро­дил­ся в Ка­ре­лии недалеко от Ладож­ско­го озе­ра.

В юные го­ды он жил при Ва­ла­ам­ском мо­на­сты­ре, за­тем пе­ре­се­лил­ся в Нов­го­род Ве­ли­кий. Про­жив там дли­тель­ное вре­мя, свя­той ушел в од­ну из Нов­го­род­ских об­ла­стей – в Бежецкую пя­ти­ну.

По­стри­же­ние пре­по­доб­ный при­нял в Успен­ском Тих­вин­ском мо­на­сты­ре.

В 1600 го­ду он на­чал пу­стын­но­жи­тель­ство в ди­ких бо­ло­тах на бе­ре­гу Си­ни­чье­го озе­ра. Поста­вив крест и вы­ко­пав пе­ще­ру, пре­по­доб­ный про­жил здесь два го­да, пи­та­ясь толь­ко ди­ки­ми рас­те­ни­я­ми. Неча­ян­но его на­шли окрест­ные жи­те­ли, ко­то­рые ста­ли при­хо­дить к пре­по­доб­но­му за на­став­ле­ни­я­ми, а неко­то­рые оста­ва­лись при нем жить.

В 1612 го­ду, ко­гда поль­ские от­ря­ды гра­би­ли Рос­сию, в его пу­сты­ни спа­са­лось от раз­боя мно­же­ство лю­дей. Од­на­жды пре­по­доб­ный Ев­фро­син пред­ска­зал, что по­ля­ки идут в пустынь, и со­ве­то­вал всем бе­жать. Мно­гие не по­ве­ри­ли ему. «По­че­му же ты не ухо­дишь от это­го свя­то­го ме­ста?» – спра­ши­ва­ли они. Ста­рец от­ве­чал: «Я при­шел сю­да уме­реть ради Хри­ста».

Кто по­слу­шал­ся свя­то­го и ушел из оби­те­ли, спас­лись, а те, кто оста­лись, все по­гиб­ли жесто­кой смер­тью. Сре­ди на­сель­ни­ков оби­те­ли был инок по имени Иона. Он испугался слов, сказанных преподобным Ев­фро­си­ном, и хо­тел бе­жать вме­сте с про­чи­ми.

Но пре­подобный Ев­фро­син удер­жал его, уговорив монаха остаться и принять смерть ради Господа вместе с ним.

По­сле это­го свя­той оделся в схимнические одежды и всю ночь про­вел в мо­лит­ве.

На сле­ду­ю­щий день в оби­тель ворвались по­ля­ки. Пре­по­доб­ный вы­шел из кел­ьи и стал у поставленного им кре­ста. Вра­ги бро­си­лись к нему: «Ста­рец, от­дай нам име­ние монастыря». «Все име­ние это­го мо­на­сты­ря и мое – в церк­ви Пре­чи­стой Богоро­ди­цы», – от­ве­тил пре­по­доб­ный, подразумевая духовное сокровище.

Не по­няв­шие его за­хват­чи­ки бро­си­лись к хра­му, а один из них вы­нул меч и уда­рил преподоб­но­го Ев­фро­си­на в шею. Шея бы­ла пе­ре­руб­ле­на до по­ло­ви­ны, и свя­той ста­рец упал на зем­лю мерт­вым.

По­ля­ки ни­че­го не на­шли в церк­ви и вер­ну­лись, а убий­ца пре­по­доб­но­го, не довольствуясь тем, что свя­той уже лежал без дыхания, про­бил ему го­ло­ву боевым то­по­ром. По­гиб также инок Иона.

Вме­сте с пре­по­доб­ным в оби­те­ли остал­ся так­же один бла­го­че­сти­вый кре­стья­нин по имени Иоанн Су­ма. Несмот­ря на тя­же­лые ра­ны Иоанн остал­ся жив.

Через некоторое время он при­шел в се­бя и рас­ска­зал вер­нув­ше­му­ся сы­ну о том, что произо­шло.

Те­ло пре­по­доб­но­го бы­ло с че­стью по­гре­бе­но. В тот же день похоронили ино­ка Иону и всех, кто по­гиб от вражеского ме­ча.

Спу­стя 34 го­да после смерти свя­то­го в его оби­те­ли был воз­ве­ден но­вый храм во имя Пресвя­той Тро­и­цы и ко­ло­коль­ня с пе­ре­хо­да­ми.

По бла­го­сло­ве­нию мит­ро­по­ли­та Нов­го­род­ско­го Ма­ка­рия 25 мар­та 1655 го­да мо­щи преподоб­но­го Ев­фро­си­на Си­но­зер­ско­го бы­ли пе­ре­не­се­ны под колоколь­ню.

Тропарь

От юности вперив ум свой к Богу, блаженне Евфросине, и бегая суеты мира сего, достигл еси в пустыню непроходимую, идеже Богу, тя укрепляющу, ангельское житие стяжав, поработал еси довольно Владыце своему Христу в пощении, и в молитвах, и во всенощных бдениях и сподобился еси дара Духа Пресвятаго, еже прорицати будущая, наставляя на стезю покаяния притекающих к тебе и послушающих тя. Темже Всеблагий Бог, видя великую твою к Себе веру,нелицемерную любовь и несумненную надежду, дарова тебе не точию еже веровати в Него, но еже и страдати по Нем, егда от противных сынов в тойже пустыни кровь твоя нещадно излияся. И доселе, яко Авелева, вопиет к Богу, свидетельствующу о сем нетлением мощей твоих. На няже взирающе, умильно вопием: слава Христу, даровавшему тебе благодать толику, Егоже и моли о нас.