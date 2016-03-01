1 апреля православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы "Умиление" Смоленской

Смоленская икона Божией Матери, называемая «Умиление», явилась в 1103 году в Смоленске.

Этот образ сыграл особую роль в период обороны Смоленска от польских захватчиков в начале семнадцатого века. Он находился в лагере русских, которые удерживали город от вражеского разграбления.

Список Смоленского чудотворного образа «Умиление» пребывает в настоящее время в Спасо-Окопном храме города Смоленска.

Тропарь

Богорадованная Владычице, Препро славленная Мати щедрот и человеколюбия, Всемилостивая о всем мире Ходатаице! Прилежно, рабы Твой, к Божественному предстательству прибегающе и пречудному образу Твоему со умилением припадающе, молимся: молитву теплую к Сыну Твоему и Богу нашему сотвори, о Всепетая Царице Богородице, да всяких болезней и печалей нас Тебе ради избавит и от грехов всяких свободит, Царствия Своего Небеснаго наследники ны покажет, велие бо неизреченное, яко Мати, имаши дерзновение к Нему и вся можеши, Едина во веки Преблагословенная.