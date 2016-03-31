31 марта Православная Церковь чтит память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Святой Кирилл был пресвитером иерусалимской церкви и в 350 году был хиротонисан в епископы.

Иерусалим в то время находился в подчинении у митрополита Кесарийского, что совершенно не устраивало святителя Кирилла.

Трижды его смещали по инициативе кесарийского епископа Акакия, который требовал от Кирилла принять арианство.

По случаю небесного знамения — видения Креста Господня в небе над Иерусалимом в праздник Пятидесятницы в 351 году Кирилл отправил «Послание к благочестивому царю Констанцию».

Кирилл потратил много сил на умиротворение иерусалимской паствы и борьбу с еретиками, против которых подписал осуждение на II Вселенском соборе.

После святителя Кирилла Иерусалимского осталось 18 огласительных слов, истолковывающих смысл Символа веры.

Кроме того, у него есть 5 тайноводственных слов, где он истолковывает обряды совершения и смысл таинств крещения, миропомазания, елеосвящения, евхаристии и прочие.

Тропарь

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, Отче Кирилле, моли Христа Бога спастися душам нашим.