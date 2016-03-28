28 марта - день памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

Последние годы правления римского императора Диоклетиана ознаменовались особенно жестокими гонениями на последователей Иисуса Христа.

В 303-ем году в Кесарии Палестинской во время языческого праздника стали истязать христиан, отказавшихся поклоняться идолам.

Тогда шестеро юношей – Пуплий, Тимолай, Ромил, два Александра и Дионисий из разных провинций империи, связав себе руки, подошли к игемону Урвану и при всем народе признали себя христианами. Их бросили в темницу.

Там уже были Агапий и его слуга Дионисий. Страшные истязания в течение многих дней не заставили их отречься от веры Христовой, и тогда все мученики были казнены.

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