25 марта – память преподобного Симеона Нового Богослова

Святой Симеон родился в Хрисополисе в Малой Азии в 949 году.

Юноша получил хорошее образование. Молодой человек был расположен к уединенной жизни и потому в возрасте 24 лет поступил в Студийский монастырь.

Его духовным отцом стал Симеон Благоговейный, которого он очень уважал и его, как образ идеального старца, изобразил в своих гимнах.

В основе учения преподобного Симеона был опыт непосредственного богообщения, которое, по его мнению, открыто всем уже в земной жизни. Путем к этому служит особая безмолвная практика непрерываемой внутренней молитвы.

Считается, что прозвище «Новый Богослов» изначально насмешливое и было дано преподобному его же противниками. Но со временем оно закрепилось и стало употребляться уже его учениками.

Скончался святой в мире со всеми в 1022 году, житие написано его непосредственным учеником Никитой Стифатом.

Тропарь

Божественное озарение, Симеоне отче, восприяв в души твоей, светило в мире показался еси светлейшее, разгоняя того мракобесие и всех уверяя искати, юже погубиша, благодать Духа, Егоже прилежно моли даровати нам велию милость.