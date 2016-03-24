24 марта – память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского

Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский, родился в Дамаске. С юных лет он отличался благочестием и любовью к наукам.

Со временем юноша прибыл в Иерусалим, в обитель святого Феодосия, и там сблизился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и поучения всех, кто там трудился. Из этих записей позже составилась их знаменитая книга «Лимонарь» или «Луг духовный».

Спасаясь от опустошительных набегов персов, святые Иоанн и Софроний оставили Палестину и скрылись в Антиохии, а затем перебрались в Египет. В Египте святой Софроний тяжело заболел. В то время он и решил стать монахом и принял постриг от преподобного Иоанна Мосха.

После выздоровления святого Софрония они оба решили остаться в Александрии. Там их с любовью принял святой патриарх Иоанн Милостивый.

В Александрии у святого Софрония заболели глаза, и он обратился с молитвой к святым бессребреникам Киру и Иоанну и получил исцеление в церкви, которая была посвящена им. В благодарность святой Софроний написал житие святых целителей-бессребреников.

Когда варвары стали угрожать Александрии, святой патриарх Иоанн в сопровождении святых Софрония и Иоанна направился в Константинополь, но по дороге умер. Святые Иоанн и Софроний с одиннадцатью другими монахами отправились в Рим.

В Риме преподобный Иоанн скончался в 622 году. Тело его было перевезено святым Софронием в Иерусалим и похоронено в обители святого Феодосия.

В 628 году из персидского плена вернулся Иерусалимский патриарх Захария. После его смерти в течение двух лет патриарший престол занимал святой Модест, а после смерти святителя Модеста патриархом был избран святой Софроний.

Святитель Софроний много потрудился на благо Иерусалимской Церкви как ее предстоятель.

В конце жизни святитель Софроний со своей паствой пережил двухлетнюю осаду Иерусалима мусульманами. Христиане согласились открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой патриарх Софроний умер в глубоком сожалении об осквернении христианских святынь.

Он является автором многочисленных богослужебных молитвословий. Также его перу относится житие преподобной Марии Египетской.

Тропарь

Иже Божественною ревностию подвигся и истинных повелений устне распростер, церковная основания благоузаконив и тамо сущим монашеским составом предав, премудрый в Патриарсех Иерусалимский Софроние, всемудрая словеса во свет извел еси, имиже наставляемы, зовем ти: радуйся, светлая православных похвало.