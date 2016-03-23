23 марта – память преподобной пустынницы Анастасии Патрикии Египетской

Преподобная Анастасия была женой патриция, занимавшего высокое положение при дворе императора Юстиниана.

Рано овдовев, Анастасия ушла из мира, от столичной суеты и, тайно покинув Константинополь, отправилась в Александрию.

Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. А затем ушла в пустыню, в далекий скит к авве Даниилу.

Преподобный Даниил переименовал ее Анастасием, одел в мужскую одежду и поселил в одной из самых отдаленных пещер, где она и трудилась в продолжение 17 лет.

Скончалась святая в 568 году.

Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены недалеко от храма Святой Софии.

Тропарь

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, приимши бо Крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней, темже и со Ангелы срадуется, преподобная Анастасие, дух твой.