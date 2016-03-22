22 марта Православные христиане молитвенно чтят образ Пресвятой Богородицы Албазинской

По иконографии данный образ является изводом иконы Божией Матери «Знамение».

Названием иконы, изображающей период, в который Пресвятая Богородица носила в Себе Богомладенца, служат первые слова Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». При рождении Младенца Иисуса произошло Боговоплощение, то есть Слово стало плотью, по-церковнославянски – «Слово плоть бысть».

Данная икона Божией Матери берет свое название от крепости Албазин, основанной в 1650 году знаменитым русским землепроходцем атаманом Ерофеем Хабаровым на месте городка даурского князя Албазы.

Привёз икону на Амур в 1665 году блаженный старец Ермоген из Киренского Свято-Троицкого монастыря.

Не один раз крепость Албазин подвергалась нападениям китайцев, но каждый раз невидимая помощь Богородицы ограждала албазинцев от врагов.

В августе 1690 года крепость была покинута, а икона была перенесена в Сретенск, город на реке Шилке, впадающей в Амур.

В XIX веке, когда началась новая эпоха освоения Приамурья, святая икона была перенесена из Сретенска в кафедральный собор новооснованного города Благовещенска.

Вскоре епископ Камчатский Гурий установил день празднования иконы – 9 марта.

В 1900 году во время Боксерского восстания в Китае волна мятежа дошла и до русской границы. Китайские войска неожиданно появились под Благовещенском. 19 дней враг стоял перед городом, угрожая ему вторжением. В Благовещенском соборе непрерывно шла служба, читались акафисты перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. Неприятель так и не осмелился перейти через Амур и в скором времени отошёл от города.

С 1938 года икона Божией Матери находилась в Амурском областном краеведческом музее, в 1991 году была возвращена Церкви и торжественно установлена на почётное место в Благовещенском кафедральном соборе.

Тропарь

Всемилостивая наша заступнице, Мати воплотившагося Бога Слова, явлей чудоточный образ Свой на Амурстей земли, из него же Благодать обильно изливаеши, подавая исцеление недугов душевных и телесных. О, Всеблагая Богородительнице, непраздных жен в родах Помощнице, и Взбранной Воеводе победительная, от нашествия иноплеменных Крепкий Щите, Православие в концех земли Российстей укрепи, и подай душам нашим велию милость.