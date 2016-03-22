22 марта Православная Церковь вспоминает сорок мучеников, пострадавших в озере Севастийском

Святые мученики были родом из Каппадокии, современная территория Турции. Все они несли военную службу в составе римского легиона, который был расквартирован в городе Севастии.

Военачальник по имени Агрикола потребовал, чтобы они принесли жертвы языческим богам.

После отказа, воинов раздели вечером и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом поставили тёплую баню, чтобы желающие отказаться от Христа могли в ней согреться. К утру один из воинов побежал в баню, однако забежав туда, сразу умер.

Один из римлян по имени Аглай, пораженный стойкостью духа христиан, сам разделся и присоединился к стоявшим в озере.

Согласно преданию, римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им голени, а затем сожгли.

Память сорока мучеников относится к кругу наиболее почитаемых праздников среди православных христиан.

В день их памяти облегчается строгость Великого поста и совершается литургия Преждеосвященных Даров.

Тропарь

Страстотерпцы Христовы четыредесяте, во граде Севастийстем мужественно пострадавшии, чрез огнь и воду прошедшии, в покой вечный вшедшии, молитеся о нас ко Господу, да жизнь мирну сохранит и души наша спасет, яко Человеколюбец.