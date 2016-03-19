19 марта Православная церковь вспоминает обретение Честного Креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме

Император Константин был сыном Констанция Хлора и святой равноапостольной Елены. Мать воспитала сына в христианской вере. Отец хоть и был язычником, но христиан не притеснял, видя, что они служат ему верой и правдой.

Впоследствии Константин увидит ужасные гонения на христиан и их непоколебимость в своей вере. Это еще больше укрепит его веру.

В 312 году во время решающей битвы с Максентием, император просил Господа послать знамение, чтобы поднять дух войска и увидел на небе сияющий крест и надпись: «Сим побеждай!». Он одержал победу, после чего позволил всем желающим принимать христианство и приказал возвратить все места для богослужения.

Дружба между Константином и Ликинием перерастает в борьбу, и в 322 году в битве на Адрианполе Ликиний погибает, и Константин остается единственным правителем Римской империи.

Став императором, он отменяет казнь через распятие и берет христиан под свое покровительство, объявив веру Христову господствующей.

Главной мечтой Константина была обрести Животворящий Крест Господень. Для этого он отправляет свою мать, царицу Елену в Иерусалим, дав ей для этого много денег и немалые полномочия. Святая Елена вела поиски вместе с патриархом Макарием, и Животворящий Крест по Промыслу Божию был найден в 326 году.

Царица Елена приказала уничтожить все языческие постройки на местах, которые связанны с жизнью Господа на земле и вместо них построить Христианские церкви. Константин велел построить храм во Славу Воскресения Христова, который расположен над пещерой Гроба Господня. Святая Елена передала Животворящий Крест патриарху, взяв частицу, чтобы отвезти императору.

Царица Елена отошла ко Господу в 327 году.

Тропарь

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.