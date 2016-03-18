18 марта – память святого мученика Конона Исаврийского

Святой мученик Конон Исаврийский родился в селении Вифания, расположенном в Исаврии.

С ранних лет архистратиг Михаил являлся юноше и помогал Конону во многих трудных обстоятельствах его жизни.

По настоянию родителей Конон обручился с девушкой по имени Анна, которую после свадьбы убедил остаться девственницей. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя всецело Богу.

Святой Конон привел к христианской вере и своих родителей. Его отец за обличение идолопоклонников принял мученическую смерть.

Рано похоронив мать и жену, святой Конон продолжал служение Богу, целиком посвятив себя монашеским трудам, посту и молитве. В преклонном возрасте святой подвижник был прославлен даром чудотворения.

Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конон.

Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Однако жители Исаврии, узнав об истязаниях, которым подвергся святой, отправились с оружием в руках на защиту мученика.

Испугавшись народного гнева, палачи бежали, а исавряне нашли мученика израненного и окровавленного на месте пыток. Святой Конон жалел о том, что не удостоился принять мученическую смерть за Господа.

Спустя два года святой Конон мирно скончался и был похоронен рядом со своими родителями и женой.

Вероятно, мощи святого хранились в посвященном ему храме недалеко от Константинополя.

В годы иконоборчества череп святого был перевезен в город Паф на острове Кипр и укрыт в горном монастыре Богородицы Хрисороятиссы.

Тропарь

Яко девственника предивна и мученика непоколебима, блаженнаго страдальца, на бесы власть приемшаго, Конона песньми восхвалим и к нему возопиим: моли Христа Бога, да спасет души наша.