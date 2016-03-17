17 марта день памяти святого благоверного князя Василия (Василька) Ростовского

Святой благоверный князь Василий или, как его называют в летописи, Василько родился в 1209 году и был старшим сыном великого князя Константина Всеволодовича владимирского, а также внуком князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.

Еще при жизни Константин Всеволодович дал сыновьям своим уделы: Васильку — Ростов, Всеволоду — Ярославль и Владимиру — Углич.

В 1224 году он был послан с войском на помощь южным князьям, когда на них напали татары. Но весть о поражении русских на реке Калке заставила князя Василько возвратиться обратно, так как татары не стали преследовать побежденных и ушли в степь.

В 1237 году князь Василько принимал участие в битве на реке Сити, где его дядя великий князь Георгий и брат Всеволод сложили головы, а сам он был взят в плен.

Татары предложили ему перейти к ним на службу и, получив от него решительный отказ, убили его после жестоких мучений в Шеринском лесу.

Свидетельницей его мученической смерти был одна женщина, которая скрывалась в лесу. Она и муж ее известили епископа Ростовского Кирилла и вдову – княгиню Марию Михайловну.

Ростовцы с горькими слезами принесли тело своего князя и с честью похоронили.

Нетленные останки князя Василька были скрыты в ростовском Успенском соборе.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Василие, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша.